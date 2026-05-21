В Москве на фоне аномальной жары пройдут дожди с грозами

Гидрометцентр: 21 мая в Москве местами ожидаются дожди с грозами

Аномальную жару в Москве 21 мая разбавят небольшие дожди с грозами. Об этом сообщили специалисты на сайте Гидрометцентра.

Днем в четверг ожидается переменная область, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Подует восточный и юго-восточный ветер скоростью четыре-девять метров в секунду, который усилится при грозе порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +30…+32 градусов.

На следующий день температура снизится совсем немного, до +28…+30 градусов. Специалисты Гидрометцентра сообщили о кратковременных дождях, ливне, местами грозе и граде.

Жара в Москве спадет к выходным 23–24 мая, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт.