В Москву придет оттепель к концу недели

В Москву в конце недели придет оттепель, температура поднимется до +2 градусов. Об этом сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Наиболее ощутимое изменение температуры произойдет 12 февраля, в четверг. <…> После продолжительного морозного периода такую температуру уже можно считать оттепелью», — сказала она.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в столице ожидается от -3 до +2 градусов.

Макарова уточнила, что в четверг днем потеплеет до -2… -4. А в пятницу из-за перехода температуры через ноль возможны замерзающие осадки с образованием гололеда.

К концу недели температура поднимется примерно на 10 градусов по сравнению с началом недели.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что до середины недели в Подмосковье еще возможны морозы до -20 градусов.