Прогноз Шувалова отметил, что до середины недели в Подмосковье возможны морозы до −20 градусов

В Москве и Подмосковье до среды сохранится влияние холодного антициклона. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист сообщил, что ожидается умеренно морозная погода, примерно на 4–5 градусов ниже нормы. Ночью температура опустится до −15...−13 градусов, а днем будет около −10 градусов.

Шувалов подчеркнул, что наиболее холодная погода прогнозируется в ночные часы среды, с возможным понижением температуры в некоторых районах Подмосковья до −20 градусов и ниже.

После этого ожидается повышение температуры, связанное с подъемом теплого сектора циклона с юга, который сначала принесет снегопады с количеством осадков 5–8 сантиметров.

К четвергу температура поднимется до −7...−2 градусов, а к пятнице может достичь около 0 градусов. На выходных, вероятно, температура воздуха составит 0...+2 градусов, подытожил синоптик.