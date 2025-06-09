Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды. Об этом сообщил Гидрометцентр .

Синоптики ожидают местами в столице ливень, грозу и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Впоследствии из-за холодного фронта в город придет похолодание, средняя температура опустится до +20 градусов.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства призвали москвичей не укрываться под деревьями и не прятать под ними автомобили.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что похолодание, которое придет в Москву после ливня, окажется затяжным. Столбики термометров вернутся к климатической норме — району 30 градусов — не раньше третьей декады июня.