Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Синоптики ожидают местами в столице ливень, грозу и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Впоследствии из-за холодного фронта в город придет похолодание, средняя температура опустится до +20 градусов.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что похолодание, которое придет в Москву после ливня, окажется затяжным. Столбики термометров вернутся к климатической норме — району 30 градусов — не раньше третьей декады июня.
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