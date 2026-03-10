В Москве зарегистрировали самый теплый день с начала года

На опорной столичной метеостанции ВДНХ зарегистрировали самый теплый день с начала года. Об этом в телеграм-канале заявил метеоролог Евгений Тишковец.

Специалисты выяснили, что в 10:00 температура поднялась в столице до отметки +5,5 градуса.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что в этом году весна пришла в Москву неожиданно рано — 28 февраля, хотя в норме это происходит примерно 21 марта. Прошлый год тоже отличился в погодном плане — конец зимы пришелся на 1 марта.

«В конце зимы самые смелые прогнозы отправляли начало метеорологической весны во вторую декаду марта, но устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений начался гораздо раньше – больше чем на три недели опережая климатические сроки», — отметил Леус.

Он объяснил, что температура продолжит расти. Специалист также назвал почти нулевой вероятность того, что похолодание в конце марта перечеркнет накопленную сумму тепла.

Ранее Леус призвал москвичей готовиться к потеплению. По его словам, 10 марта воздух в столице прогреется до +8 градусов, а в Московской области — до +9.