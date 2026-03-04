В Москве запустят новый регулярный речной маршрут и продлят действующий

Четвертый регулярный речной маршрут планируется запустить в Москве в 2026 году, он пройдет от Лужников до Киевского вокзала. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин .

«Мы первыми в мире запустили круглогодичный водный транспорт полностью на электрическом ходу», — заявил он.

Кроме того, третий маршрут продлят на 1,5 километра — от бывшей территории Завода имени Лихачева до причала Красные Холмы на Космодамианской набережной.

В общей сложности сеть работает с 2023 года, на ней — 31 электросудно класса «лед 20», пассажиров принимают 24 причала. Благодаря ей свыше 1,8 миллиона человек из 22 районов получили дополнительные варианты поездок по городу.

Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что с 2019 года на Московских центральных диаметрах построили 22 новых городских вокзала, что позволило увеличить пассажиропоток на отдельных станциях в 2-2,5 раза.