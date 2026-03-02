Ликсутов: 22 новых городских вокзала построили на МЦД с 2019 года

С момента запуска Московских центральных диаметров на линиях построили 22 новых городских вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самой востребованной среди станций, начавших работу уже после запуска МЦД, оказался Славянский бульвар на первом диаметре, на котором фиксируют почти 35 тысяч поездок в сутки. Кроме того, реконструкция позволила увеличить пассажиропоток на станции Зеленоград-Крюково в 1,8 раза, а Нахабино — в 2,5 раза.

Все вокзалы создают по единым современным стандартам — с удобной навигацией, просторными зонами ожидания и пересадками на другие виды транспорта. В общей сложности в Москве и области работают уже 88 таких сооружений, вокруг которых возводят жилье и социальные объекты.