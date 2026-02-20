В Москве зафиксировали рекордную высоту сугробов за 72 года наблюдений

Метеообсерватория МГУ имени Ломоносова 20 февраля зафиксировала рекордный снежный покров за всю историю наблюдений — 80 сантиметров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Двадцатого февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — сказали в МГУ.

На станции Балчуг в центре Москвы сугробы достигали 77 сантиметров.

По словам заведующего Метеорологической обсерваторией МГУ Михаила Локощенко, до сих пор рекордом считалась высота снежного покрова в 77 сантиметров, которую зафиксировали 26 марта 2013 года.

На станции ВДНХ 19 февраля за сутки выпало 24,8 миллиметра осадков. Это обновило суточный рекорд 1909 года.

Район Внуково оказался в пятерке мест с максимальным количеством выпавшего за последние сутки снега.