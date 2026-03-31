В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Москва 31 марта обновила температурный рекорд. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура достигла +17,5 градуса. Это выше прежнего максимума для этого дня — +17,2, который зафиксировали в 2007 году.

Синоптик Михаил Леус уточнил, что столица подошла к рекорду не сразу: в предыдущие два дня температура почти достигала максимума, но не хватало долей градуса. Лишь с третьей попытки погоде удалось обновить показатель.

Он добавил, что окончательное значение рекорда определят вечером после снятия показаний с максимального термометра.

При этом в Подмосковье тепловые рекорды обновляют еще активнее: в Можайске температура уже достигла +18,5 градуса, превысив прежний максимум сразу на полтора градуса.

Ранее Тишковец писал, что март в этом году оказался самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений.