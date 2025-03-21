В Москве зафиксировали бум востребованности выпускников колледжей

Заммэра Ракова: в Москве возник спрос на специалистов со средним образованием

В Москве резко вырос спрос на специалистов со средним образованием. Об этом на закрытии форума колледжей заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, сообщил ТАСС .

«Мы в Москве стараемся сделать так, чтобы наши колледжи были современными образовательными пространствами, где ребята могли бы получить самую хорошую, самую востребованную на рынке профессию», — подчеркнула она.

В столице вырос и конкурс на поступление в средние профессиональные учреждения. Чтобы больше людей смогли получить среднее профессиональное образование, власти решили увеличить число бюджетных мест.

Ранее подмосковный Кадровый центр анонсировал всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июня.

С помощью исследования специалисты определят, какие профессии станут самыми востребованными в период с 2026 по 2032 годы.