Предприятия Подмосковья пройдут опрос на выявление востребованных специальностей

Предприятия Подмосковья пройдут всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах с 2026 по 2032 годы. Принять в нем участие можно с 1 апреля по 15 июня.

Опрос направлен на изучение потребности предприятий в кадрах и выявление самых востребованных специальностей в ближайшем будущем, объяснили в подмосковном Кадровом центре.

«На основе этих данных будут формироваться планы по набору на определённые специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Иными словами, чем точнее окажутся данные опроса, тем больше людей будет подготовлено под нужды конкретных предприятий», — отметили в ведомстве.

Опрос пройдет во второй раз. В прошлом году в нем участвовали 260 тысяч предприятий со всей России, где трудятся 22 миллиона человек. В результате специалисты подготовили кадровый прогноз на период до 2030 года.

Для заполнения формы необходимо перейти по ссылке, выбрать «Вход для организаций/ИП» и пройти регистрацию. В период проведения опроса работодателям предложат также пройти бесплатное обучение по заполнению и проведению опросов.