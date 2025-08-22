В Москве задержали подростков, зарабатывавших на мойке машин до полумиллиона

В Москве полиция пресекла деятельность двух подростков, которые за деньги мыли окна машин на Патриарших прудах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, ребята сумели «поднять» до 500 тысяч рублей в месяц, чем и похвастались в одном из роликов в соцсетях. Видео быстро разошлось по интернету и привлекло внимание правоохранителей.

Подростков задержали, а их родителей привлекли к ответственности за незаконное предпринимательство и оштрафовали.

Ранее жители Патриарших прудов попросили мэра столицы Сергея Собянина спасти их от самокатчиков. Активисты обратили внимание на то, что они представляют опасность для окружающих.