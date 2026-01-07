В Москве за сутки выросли сугробы

За последние сутки в Москве выпало от одного до двух миллиметров осадков. Об этом сообщил метеоролог Тишковец Евгений в своем телеграм-канале .

Высота снежного покрова на ВДНХ достигнет 24 сантиметров, на Балчуге — 22 сантиметров, а в Тушине — 26 сантиметров. В Подмосковье сугробы будут особенно высокими в Волоколамске — 25 сантиметров, в Черустях — 24 сантиметра.

В Наро-Фоминске и Клину ожидается 23 сантиметра снега, в Серпухове и Дмитрове — 22. В Коломне высота снежного покрова составит 21 сантиметр, а в Можайске и Кашире — 20 сантиметров.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием атмосферного фронта. В Москве облачно, временами снег слабой и умеренной интенсивности», — отметил метеоролог.

В столице температура опустится до -3…-5 градусов, а по области — до -1…-6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, затем сменится на северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слегка снизится и составит 745 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова увеличится на один-два сантиметра.

Ранее жителей столицы предупреждали, что на Рождество в Московском регионе ожидается снежная погода из-за надвигающегося атмосферного фронта средиземноморского циклона. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в городе будет идти снег, однако его нельзя назвать рекордным.