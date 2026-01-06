Сегодня 14:30 Москву завалит снегом? Синоптик раскрыл прогноз погоды на Рождество и Святки Синоптик Шувалов: снежный покров вырастет в Москве к 10 января 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

На Рождество в Московском регионе ожидается снежная погода из-за надвигающегося атмосферного фронта средиземноморского циклона. Чего ждать от стихии в праздники — в материале 360.ru.

Какая погода будет в Москве на Рождество На Рождество в столице будет идти снег, однако его нельзя назвать рекордным, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Наиболее значительные снегопады у нас будут 8-9 числа. После них к утру 10 января сугробы могут подрасти. По одним данным — до 40, по другим — до 55 сантиметров. Так что сейчас поначалу снег будет, но рост сугробов будет невелик. А вот после выхода южного циклона 8-9 числа сугробы прибавят очень сильно», — отметил он. Специалист предупредил о снежных заносах на дорогах 9 января.

Сложная ситуация: метели, порывистый ветер. Много-много вещей в одном флаконе. Александр Шувалов синоптик

Фото: РИА «Новости»

Ждать ли лютых морозов в Москве? Ситуация с погодой в Москве достаточно нестабильная, особенно за пределами уверенного прогнозирования (пять-шесть суток), рассказал Шувалов. «На последние дни дают понижение температуры от -25 до -28 градусов, а потом все время сдвигают на более поздние сроки. Сейчас прогностические схемы дают на 15–17 января такие морозы. Но лучше подождем», — отметил синоптик.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Прогноз Росгидрометцентра на 6–7 января Днем в Сочельник, 6 января, в Москве пройдет небольшой снег. На юге Подмосковья осадки будут умеренными. Столбики термометров в столице покажут -7…-5 градусов, в области — до -10…-5 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью три-восемь метров в секунду. Облачность и снежная погода сохранятся 7 января. Ночью в столице ожидается -9…-7 градусов, в области — до -11…-6 градусов. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду. «Днем в Москве минус шесть — минус четыре градуса, по области минус восемь — минус три градуса», — рассказали в Росгидрометцентре. Ветер сменит направление с южного на восточное с переходом на северо-западное. В течение недели дневные температуры будут колебаться от -3 до -5 градусов, ночью воздух остынет, свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».