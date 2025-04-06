В Москве за 2024 год построили 100 километров дорог

Москва активно развивает улично-дорожную сеть и междугороднее автобусное сообщение. В прошлом году было построено 100 километров новых дорог, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди значимых объектов — транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, продление южного направления МСД за МКАД, участок Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от метро „Новомосковская“ до улицы Эдварда Грига», — написал он.

В эксплуатацию ввели более 30 километров специальных полос для движения. Благодаря им время в пути для пассажиров общественного транспорта уменьшилось в два-четыре раза. Также использование выделенных полос позволило на 25% сократить количество аварий на дорогах.

Два года назад в столице восстановили регулярное пассажирское судоходство по Москве-реке. В этом году к уже существующим маршрутам добавится еще один — «Новоспасский — ЗИЛ», рассказал Собянин. Также в Москве планируют запустить производство современных электрических судов для плавания по рекам.