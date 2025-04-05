Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году

Собянин: В 2025 году запустят третий речной маршрут «Новоспасский — ЗИЛ»

В столице два года назад возобновили регулярное пассажирское судоходство по Москве-реке. Современные электросуда начали курсировать по двум маршрутам: «Киевский — Сердце Столицы» и «ЗИЛ — Печатники». В этом году к ним добавится еще один регулярный речной маршрут — «Новоспасский — ЗИЛ», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Он свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье», — утонил мэр.

На маршруте появятся четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». В парк речного транспорта поступят 10 новых судов с электрическим двигателем.

Также в столице планируют запустить производство современных электрических судов для плавания по рекам. Их будут изготавливать на новой верфи, расположенной в Нагатинском Затоне.

Ранее Собянин рассказал, что в течение ближайших двух лет завершатся работы по строительству и реконструкции семи московских городских вокзалов. Также специалисты должны закончить ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, провести модернизацию подвижного состава на МЦД и приступить к обновлению поездов на Ярославском направлении МЖД.