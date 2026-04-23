В Москве выбрали лучших продавцов, кассиров и директоров магазинов

В Москве выбрали победителей II Национального чемпионата розничных профессий. Лучших специалистов назвали по итогам соревнований во Дворце Ирины Винер в «Лужниках», сообщила пресс-служба Роскачества.

Гендиректор события Алексей Филатов подчеркнул: чемпионат объединил сильнейших профессионалов торговли из более чем 30 городов. Призовой фонд составил два миллиона рублей. Победители в индивидуальных компетенциях получили по 200 тысяч, занявшие второе место — по 100 тысяч, третье — по 33 тысячи рублей.

Абсолютным чемпионом стала сборная «Азбуки вкуса». Впервые на площадку вышла юниорская сборная из шести московских колледжей. Их спонсором и куратором выступила компания X5. Победители среди юниоров — продавец-консультант Александр Горшков и мерчандайзер Алеся Невзорова.

«Мы в Х5 создаем среду для развития талантов — каждый шестой сотрудник моложе 28 лет. <...> Путь от кассира до директора магазина занимает не больше года», — рассказала директор по работе с молодежью Х5 Ксения Марданова.

Для гостей работала зона технологий ритейла с роботами — можно было бесплатно попробовать блины и кофе. Завершился чемпионат выступлением группы «Фабрика».

