В Москве ввели временные ограничения на движение каршеринга и такси

В Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к 80-летию Дня Победы введут временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах Москвы введут временные ограничения на парковку и движение такси, велосипедов, электросамокатов и каршеринга», — заявили в Дептрансе.

Москвичам порекомендовали заблаговременно планировать маршрут поездки с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничения движения можно узнать на сайте или в приложении оператора аренды.

Ранее стало известно, на каких улицах Москвы ограничат движение 7 и 9 мая. Перекрытие улиц для проведения парада Победы начнется в центре столицы с 05:00 9 мая.