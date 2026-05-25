В Москве возродят институт личных участковых терапевтов

В Москве запланировали поэтапно восстановить должность участкового врача, который станет для пациента личным специалистом. Об этом заявила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в беседе с РБК .

«Сейчас мы возвращаем то, что было по сути давно утрачено, — институт участкового врача. По сути, это личный врач пациента и центральная фигура поликлиники», — сказала она.

По ее словам, такой врач будет курировать пациента не только во время визитов в поликлинику, но и на своем участке, организовывая диагностику и лечение. Также специалист будет хорошо знать историю болезни каждого подопечного.

Для реализации этой инициативы потребуется провести масштабную работу: разграничить врачебные участки, перевести специалистов на новый режим работы и обеспечить достойную зарплату, объяснила Ракова. Предположительно, к лету будут настроены ключевые процессы.

Она подчеркнула, чтобы такая система работала эффективно, врач обязан быть занят полный рабочий день, пять дней в неделю, а значит, специалисты не смогут совмещать эту работу с частными клиниками.

«Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться: это мои пациенты, и я за них в ответе», — сказала вице-мэр столицы.

Помимо этого пациентам в автоматическом режиме еще до визита к врачу будут выдавать направления на нужные обследования, а запись к узким специалистам откроется лишь после получения результатов. Благодаря такому подходу медики будут заранее знать всю необходимую информацию.