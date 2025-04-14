В Москве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов

В Москву вернулась хорошая погода, поэтому сервисы проката самокатов и велосипедов снова заработали. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«После внезапной „зимы“ в столицу вернулась хорошая погода, самокаты и велосипеды сняли с паузы — они снова доступны для поездок», — отметили в ведомстве.

Взять велосипед или самокат напрокат можно после прохождения верификации через Mos ID. Эта мера позволяет не допускать к аренде детей и подростков, а также оперативнее выявлять нарушителей правил дорожного движения.

Ранее зампредседателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов выступил против запрета электросамокатов в России. Он указал на необходимость урегулирования правил их использования, а также обратил внимание на важность сервисов аренды и их вклада в экономику страны.