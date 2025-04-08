В Минтрансе выступили за урегулирование использования электросамокатов
В России не намерены запрещать электросамокаты, но хотят урегулировать их использование. Заместитель председателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов рассказал kp.ru, что в этом году на дорогах появится около полумиллиона таких транспортных средств, и это только те, которые арендуют через сервисы.
По словам Зотова, если ужесточить правила работы сервисов аренды, увеличится количество частных самокатов на улицах, а контролировать их скорость и езду вдвоем гораздо сложнее, чем на прокатных средствах передвижения.
Чиновник подчеркнул важность сервисов аренды как транспортного средства и вклада в экономику, отметив, что тысячи людей работают над тем, чтобы устройства выходили на линию.
Хотя самокаты стали привычным видом транспорта в городах, вопрос об их регулировании остается актуальным. Некоторые предлагают даже ввести необходимость получения водительских прав для управления ими.