В Москве водителям не рекомендовали выезжать утром 12 мая на летней резине

Московских водителей попросили выезжать утром 12 мая только на зимней резине из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — отметили в ведомстве.

Водителей призвали соблюдать особую осторожность на подъемах и спусках с эстакад, не нарушать скоростной режим и не сокращать дистанцию. В Дептрансе напомнили, что резкое ускорение и торможение также могут стать причиной аварии на скользкой дороге.

По прогнозу Гидрометцентра России, новая рабочая неделя для жителей Москвы и Московской области начнется с заморозков. Ночью и утром температура воздуха с понедельника по среду опустится до −5…0 градусов.