В Москве во вторник выпадет до 15% месячной нормы осадков

Солнечная погода в Москве 25 марта сменится дождливой, выпадет четыре-шесть миллиметров осадков — до 15% месячной нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого процитировал «Интерфакс» .

Нынешнюю хорошую погоду синоптик объяснил влиянием антициклона.

«Уже сегодня вечером он начет отступать на юго-запад, к центру европейской части России будет приближаться ложбина низкого давления», — рассказал Вильфанд.

По его словам, атмосферное давление снизится, а небо затянут облака. Кроме того, усилится ветер.

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал, что к субботе столбик термометра в Москве поднимется до +15 градусов. Это произойдет благодаря тому, что с четверга придут воздушные массы с юга и юго-запада.