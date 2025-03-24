«Жару» под +15 градусов пообещали москвичам к выходным

Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении до +15 к выходным в Москве

Москвичей ждет теплая рабочая неделя, а к субботе столбик термометра поднимется уже до +15 градусов. Об этом 360.ru сообщил метеоролог Роман Вильфанд.

«Прогнозируется теплая погода. В течение недели ночи будут очень теплые, температура положительная в сравнении с ночью на понедельник. Днем во вторник и среду температура понизится. Это связано с антициклоном, который уйдет на восток. Придет облачная погода, будет в районе +7...+9 градусов тепла днем», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что с четверга начнется изменение циркуляции, придут воздушные массы с юга и юго-запада.

«Температура приблизится к отметке +9…+11, а в субботу — до +15 градусов тепла, что выше нормы. Заметные осадки пройдут во вторник, а в дальнейшем лишь небольшой дождик. Вчера было рекордное давление для 23 марта — 864,5 миллиметра ртутного столба. Такого давления еще не было в Москве. С завтрашнего дня оно понизится», — добавил он.

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