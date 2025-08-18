В Москве в понедельник начнутся дожди

В понедельник в Москве и Подмосковье будет облачная погода с периодическими прояснениями и кратковременными дождями. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди», — сказал он.

По его словам ветер ожидается северо-западный и западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Дневная температура составит +17-20 градусов, что на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет и останется на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца августа. По его словам, в городе начнется потепление. Воздух прогреется до +30 градусов. Кроме того, первые числа сентября будут теплыми, но месяц не станет летним, как в прошлом году. Средний температурный фон приблизится к норме.