Москвичам рассказали о погоде в конце августа

Тишковец: в конце августа в Москве возможно потепление до +25 градусов

В конце августа в Москве будет наблюдаться потепление. Воздух прогреется до + 30 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью», — написал синоптик.

Ночью столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов, а в дневные часы — не выше +30 градусов.

По словам Тишковца, первые числа сентября будут теплым, но он не станет «очередным летним месяцем», как и в 2024 году. Средний температурный фон, как и количество осадков, будут близки к своей многолетней норме Москвы.