В Москве установится облачная и теплая погода с прояснениями

В Москве и Подмосковье днем в пятницу прогнозируется облачная погода, а во второй половине дня — с прояснениями. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Он отметил, что столицу накрывает с северо-запада холодный фронт. Будет дуть западный порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 749 миллиметров ртутного столба.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области будет облачно, во второй половине дня — с прояснениями», — уточнил специалист.

По его словам, утром пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров покажут в столице до +16…+19 градусов, а в Подмосковье — от +15 до +20. Тишковец добавил, что москвичей и жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что в воскресенье температура в Московской области поднимется до +18…+20 градусов.