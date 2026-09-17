Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Московской области на ближайшие дни

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью радио Sputnik поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. По его словам, ночь на среду оказалась самой холодной, местами в Подмосковье были заморозки, но с четверга ожидается потепление.

Анатолий Цыганков сообщил, что в ночь на пятницу и субботу температура поднимется до +7…+12 градусов, а в воскресенье — до +18…+20 градусов. В пятницу и субботу ожидается переменная облачность без осадков, в воскресенье преимущественно без осадков. В понедельник возможен кратковременный дождь, ветер сменится с северо-западного на южный и юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Синоптик подчеркнул, что текущий сентябрь оказался теплым и температура идет выше нормы. Из-за малого количества облаков и северного ветра в низких местах Московской области были заморозки.