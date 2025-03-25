В Москве свыше 100 тысяч школьников прошли программу комплексной профориентации

Более 100 тысяч девятиклассников московских школ прошли программу комплексной профориентации с момента запуска программы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что запущенная в 2023 году программа помогает готовить кадры и воспитывать специалистов со школьной скамьи.

«С конца 2023 года запущена уникальная программа комплексной профориентации для девятиклассников. Ее флагманская площадка — центр „Профессии будущего“», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что для школьников запустили иммерсивные экскурсии с посещением первого в России 5D-кинотеатра. Там подростки могут пройти тестирование для своей будущей профессии прямо в виртуальной реальности и пообщаться с сотрудниками столичных колледжей.

«Это позволяет ребятам познакомиться с рынком труда, многообразием специальностей и возможностями, которые дает столичное образование», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, в центре работают мастерские и лаборатории 48 образовательных учреждений столицы, где на высокотехнологичном оборудовании под присмотром опытных преподавателей школьники начинают первые шаги в будущей профессии.

В первой половине марта Коломенский аграрный колледж имени Козлова запустил для начинающих аграриев образовательный проект «Школа фермера». На протяжении двух месяцев опытные специалисты расскажут участникам о технологиях выращивания растений и ухода за домашними животными. Лучших выпускников проекта пригласят на стажировку на ведущие агрофирмы Московской области.