В Москве суббота выдалась самой теплой с начала ноября

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

К 11:00 на ВДНХ температура поднялась выше +10 градусов и продолжила колебаться в пределах +10,3… +10,6. Показатель на семь-восемь градусов выше нормы для этого времени года и соответствует последним дням первой декады октября.

«Пока температура продолжает повышаться, и точное значение максимума сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра», — добавил синоптик.

Завтра в Москве похолодает. Днем температура поднимется до +6… +8 градусов, что все же выше средних значений для этого времени года. Обычно такие показатели характерны для конца октября.

Метеорологическая зима в столице обычно наступает 13 ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Однако в этом году это событие откладывается. По прогнозам, устойчивый переход на отрицательные значения температуры произойдет в конце месяца.

С понедельника, 10 ноября, изменится направление ветров. Они начнут дуть с запада и северо-запада. Из-за этого температура немного понизится, рассказал 360.ru метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.