07 ноября 2025 19:47 Зима отменяется? Когда она поспешит в Москву и к чему готовиться в ноябре Метеоролог Шувалов рассказал, какую погоду ждать в Москве и Подмосковье зимой 0 0 0 Фото: Зима в Химках / Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Роман Вильфанд

Климат

Погода в Москве

На дворе уже ноябрь, но осень лишь аккуратно прокрадывается в Москву и Московскую область. Какой будет зима, если ее предшественница не торопится вступать в свои права? Какую погоду ждать в ноябре? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на ближайшее время До конца этой недели температура в столице и регионе будет очень высокой, соответствующей климатическому фону конца сентября — на шесть-восемь градусов выше нормы, рассказал 360.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночью в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября, в Москве и Подмосковье столбики термометров покажут значения в диапазоне +5… +7 градусов. В субботу днем будет от +8… +11, в воскресенье — +8… +9. С понедельника, 10 ноября, заметно изменится циркуляция воздушных масс — они начнут перемещаться с запада и северо-запада. Благодаря этому температура понизится, но незначительно.

Я бы не назвал это холодом. На следующей неделе температура будет выше нормы на один-два градуса. Роман Вильфанд

В начале следующей недели в Москве и области температурный фон составит и днем, и ночью от 0 до +5 градусов. Со вторника столбики термометров ночью опустятся до -1… +2, а днем поднимутся до +2… +7. Понижение температуры будет заметно, однако для климата ничего особенного не произойдет. Снежный покров в таком тепле не установится, хотя возможны небольшие осадки в виде дождя, особенно в первой половине недели.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до конца ноября В ноябре метеорологическая зима не придет в столицу и регион, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «Она переносится на неопределенный срок. Столбики термометров лишь ночами опустятся ниже 0 градусов. Может быть слабый минус, но в дневные часы сохранится положительная температура», — отметил Ильин. Среднесуточные же температуры в Москве и Московской области тоже останутся на положительной отметке . В первую и вторую декаду ноября снега ожидать не стоит. Он может выпасть в конце второй декады месяца, но быстро растает.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Какой будет зима 2025–2026 годов в Москве и Подмосковье В средних широтах довольно последовательно проявляется потепление климата. Наиболее заметно это в зимние месяцы. По этой причине можно предположить, что предстоящая зима будет теплой с кратковременными похолоданиями, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Как принято говорить у синоптиков, с количеством осадков, превышающим климатическую норму», — уточнил эксперт. Он заверил, что шансов увидеть суровую зиму 2025–2026 годов в столице и регионе гораздо меньше, чем наблюдать мягкую. На это указывает теплое начало ноября: температура превышает климатическую норму на пять-шесть градусов, что очень значительно для этого времени года. «Пока погода отстает от календаря практически на месяц. В этом ноябре условия, характерные для начала октября. Думаю, тенденция уменьшения продолжительности зимнего периода, смещения предзимья на начало декабря проявит себя в этом году в наибольшей степени», — подытожил метеоролог.