В Москве суббота стала самым теплым днем февраля

В субботу столичный регион пережил самый теплый день февраля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале .

«Субботний день 7 февраля в Москве и ряде городов Подмосковья оказался самым теплым в текущем феврале», — написала она.

Столичный регион получил лишь малую толику тепла от циклона, центр которого находился над Ростовской областью. В воскресенье в Москве и области ожидается похолодание, так как власть над погодой снова перейдет к холодному скандинавскому антициклону.

Также она рассказала, что с 13 по 15 февраля в Москву придет оттепель. Прогнозируют снег с дождем и гололед.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что экстремальных и продолжительных морозов в столице уже не будет.