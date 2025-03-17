В Москве стартовал прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2025»

В столице начался прием заявок на Московский чемпионат «Абилимпикс-2025». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

В соревнованиях по профессиональному мастерству примут участие люди с особенностями здоровья. Это хорошая возможность показать таланты и усовершенствовать навыки, стать лучшими специалистами в своей области и найти работу в выбранной профессиональной сфере.

«У проекта уже больше 200 компаний-партнеров. Только в прошлом году трудоустроились 659 участников. Некоторых из них пригласили на работу прямо во время чемпионата», — написал Собянин.

В 2025 году в программу состязаний включили шесть новых актуальных направлений. В их числе «Администрирование Astra Linux», «Блокчейн технологии», «Лазерные технологии» и «Специалист по типовым решениям 1С».

Всего участники посоревнуются по 65 профессиональным компетенциям из разных сфер, от IT и промышленности до медицины, творчества, образования и услуг.

В Подмосковье 10 марта начался отборочный этап всероссийского конкурса «Земский почтальон». В мероприятии поучаствуют работники почт из сел и малых городов Подмосковья.