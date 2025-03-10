Конкурс на лучшего почтальона проведут в Подмосковье

Отборочный этап всероссийского конкурса «Земский почтальон» начался 10 марта. В нем примут участие работники почт из сел и малых городов Подмосковья.

Конкурс «Земский почтальон» пройдет в три этапа, сообщили в Мингосуправления Московской области. Подать заявку на участие в первом можно по ссылке.

Второй этап продлится с 11 апреля по 1 мая, где региональные экспертные комиссии дадут оценки и выберут финалистов. Заключительный этап состоится в очном формате 5 июня в Москве.

«„Земский почтальон“ — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Также с 12 мая по 5 июня 2025 года на странице почты «ВКонтакте» пройдет голосование в специальной номинации «Народный почтальон».