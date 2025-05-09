В Москве сняли все ограничения на движение транспорта

Временные ограничения движения сняли на участках МКАД и Волгоградского проспекта в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный Дептранс.
«Временные ограничения сняты. Движение открыто», — отметили в сообщении.
Жителей и гостей Москвы также предупредили, что скоро в столице завершатся праздничные мероприятия. Поэтому возможны ситуативные ограничения на станциях метро рядом с местами запуска салюта и концертными площадками.
Движение дорог временно перекрывали с 17:00 на Шоссейном проезде, на Волгоградском проспекте от ТТК до МКАД и на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.
В Москве 7 и 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий к 80-летию Дня Победы действовали ограничения на движение и парковку каршерингов и такси.
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