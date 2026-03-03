В Москве снег будет медленно таять до конца первой декады марта

Леус: снег в Москве будет медленно таять до конца первой декады марта

В Москве снег будет сходить медленно как минимум до конца первой декады марта. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале .

«Как минимум до конца первой декады марта таяние снега будет малоактивным», — написал он.

Таяние в столичном регионе замедлилось. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру составила 52 сантиметра — всего на два сантиметра меньше, чем накануне. Это произошло несмотря на то, что температура воздуха в течение суток оставалась выше нуля.

На других метеостанциях Москвы показатели варьируются от 56 сантиметров в Тушине до 61 сантиметра в районе МГУ. В Подмосковье снежный покров — от 42 сантиметров в Клину до 70 сантиметров в Кашире.

Накануне Леус сообщил, что плюсовая температура продержится в Москве вплоть до конца недели, а средние показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы.