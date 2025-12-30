Акции производителя лабубу покатились вниз

Акции китайской компании Pop Mart, известной по мягким куклам лабубу, потеряли в цене сразу 6% на Гонконгской бирже. По данным агентства Bloomberg , инвесторы начали избавляться от ценных бумаг после падения закупок новых партий игрушек крупными торговыми сетями.

Журналисты отметили, что ажиотажный спрос на лабубу значительно спал и продавцы начали снижать цены, доведя их до минимальных показателей с начала продаж. Так они пытаются избавиться от оставшихся на складах когда-то популярных кукол.

Ожидавшие более крупного спроса в преддверии новогодних праздников держатели ценных бумаг начали избавляться от не оправдавшего ожидания актива. После пиковых показателей в августе акции Pop Mart потеряли сразу 44%.

О падении интереса к лабубу по всему миру сообщила британская газета The Independent. Авторы материала включили мягкую игрушку в список антитрендов 2026 года.

Кроме лабубу, туда попали средство для сброса веса «Оземпик», а также ChatGPT.