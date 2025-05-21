В Москве с 1 июня увеличится стоимость проезда на городском транспорте

С начала лета в Москве повысят тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале .

Поездка в метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте по карте «Тройка» будет стоить 67 рублей в пределах города и 90 рублей — в пригородной зоне.

«Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной. Она будет стоить 63 рубля, что на 11 рублей выгоднее оплаты по банковской карте и на четыре рубля выгоднее оплаты по билету „Кошелек“», — заявили в Дептрансе.

Бесплатные пересадки между автобусами, трамваями, троллейбусами, метро, МЦК и МЦД сохранят. В ведомстве также подчеркнули, что безлимитные проездные (на 30, 90 и 365 дней) не подорожают и останутся одними из самых доступных в России по сравнению с другими городами.

Также с 1 июня изменят стоимость перемещения и хранения транспорта.

Ранее в Москве возобновили прокат электросамокатов и велосипедов. Взять в прокат транспортное средство можно после прохождения верификации через Mos ID.