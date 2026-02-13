Оттепель принесла в Москву первый в этом году дождь

Первый в 2026 году дождь начался в центре и на востоке Москвы

В Москве начался первый в этом году дождь. Осадки прошли в отдельных районах столицы.

Мелкий дождь заметили в центре и на востоке города. Осадки оставались слабыми и больше походили на морось.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве началась первая оттепель 2026 года. Она завершила холодный период, который длился 47 дней. По прогнозам, потепление закончится в ночь на воскресенье, после чего в регион вернется умеренно морозная погода.

Впрочем, и она надолго не задержится. Ранее метеорологи спрогнозировали, что в трехдневные праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, москвичей вновь ждет теплая погода выше нулевой отметки.