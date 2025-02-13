Больше 360 бесплатных экскурсий проведут в Москве 21–23 февраля

Пятая культурно-просветительская акция «Московские истории» пройдет в столице с 21 по 23 февраля. Ее посвятят Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина .

Жители и гости Москвы смогут посетить больше 360 бесплатных экскурсий, которые пройдут на 126 локациях. Мероприятия проведут в музеях, парках, кинотеатрах и промышленных предприятиях.

На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» можно будет послушать лекцию об истории космических путешествий. В кинотеатре «Тула» расскажут о том, как устроена работа фильмотекарей.

Увидеть процесс создания композитных материалов можно будет на предприятиях особой экономической зоны «Технополис Москва». Ее резиденты пригласят публику на свои площадки.

Киностудия Горького проведет показы подлинных костюмов персонажей фильмов «Герой нашего времени» и «Морозко». Также москвичи и гости столицы смогут увидеть технику, которую использовали при съемках легендарных картин.

Ранее музей транспорта Москвы рассказал, как восстанавливает старинные автомобили. Чаще всего машины получают из частных коллекций.