В Москве прошел первый в году парад трамваев

Колонна из 11 ретротрамваев торжественно проехалась по Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Мероприятие прошло в честь 126-летия московского трамвая. Парад стартовал от Шаболовки через улицу Серпуховский Вал и Холодильный переулок до Даниловской мануфактуры, а затем ретровагоны вернулись обратно.

Те, кто не успел полюбоваться на движущиеся трамваи, могут осмотреть их на выставке, открывшейся в новом депо.

«До 17:00 для вас открыто трамвайное депо имени Апакова, где вы сможете внимательно рассмотреть ретровагоны разных эпох. Ждем вас», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Трамваю желаний» из Коломны присвоили статус объекта российского историко-культурного и туристско-почтового наследия. Проект популяризирует филатуризм — направление, связанное с историей почты.

На высоком уровне также признали еще две местные инициативы: прогулку по Ямской слободе с погружением в «Землю забытых историй» и гастрономическую программу обедов с рассказами «Одношовка».