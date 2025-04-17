Проект «Трамвай желаний» в Коломне получил статус культурного наследия России

Проект «Трамвай желаний» из Коломны получил статус объекта историко-культурного и туристско-почтового наследия России. Создателям инициативы вручили специальный знак качества от сообщества POSTVENTURE.

Высокое признание говорит о том, что важно развивать новое направление туризма — филатуризм, включающий в себя популяризацию почтовой истории и организацию качественных туристических мероприятий.

«Знак качества присваивается за сохранение историко-культурного почтового наследия, за популяризацию почтовых дел и за предоставление высокой культуры туристических услуг в России. На всероссийском уровне отметили коломенскую экскурсионную программу „Почтовый трамвай“», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.