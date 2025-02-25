В Москве пройдет юбилейный фестиваль «Московская студенческая весна»

В Москве проведут фестиваль «Московская студенческая весна». Студенты будут соревноваться в номинациях по графическому дизайну, художественной фотографии, вечерней моде, электронной музыке и других. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина .

«Фестиваль объединит творческую молодежь Москвы в 10-й раз. Ребята представят работы и номера по 13 направлениям. Одно из них посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — заявила она.

В период с марта по апрель студентам предстоит поучаствовать в нескольких отборочных турах. Имена лауреатов объявят на гала-концерте в мае. Победители получат награду, а также смогут представить Москву на национальном уровне в ходе проекта «Российская студенческая весна».

Регистрация на фестиваль уже началась. Узнать условия мероприятия и подать заявку можно на официальном сайте конкурса.

Ранее стало известно, что москвичам позволят выбрать репертуар для сети кинотеатров «Москино» в рамках голосования. Во время процесса они смогут узнать об истории сети, а также получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов».