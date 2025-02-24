Репертуар для сети кинотеатров «Москино» составят по запросу москвичей

Жители Москвы смогут сами выбрать репертуар для сети кинотеатров «Москино» в рамках голосования в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

Москвичи смогут проголосовать за детективы, мелодрамы, боевики, мультфильмы, фильмы ужасов и другие жанры, а также предложить свой вариант. Это поможет сформировать репертуар, который максимально подойдет под запросы и предпочтения посетителей кинотеатра.

Во время голосования горожане больше узнают об истории сети «Москино». Например, какой из кинотеатров старейший, где можно насладиться картинами в оригинальной озвучке, как проводят показы для зрителей с особенностями зрения и слуха и другие занимательные факты.

Принявшим участие в голосовании москвичам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно потратить на товары и услуги партнеров программы или отправить на благотворительные цели.

Ранее стало известно, что почти 1,5 миллиона человек посетили парки в Московской области за неделю. Это на 196 тысяч больше, чем в то же время в прошлом году.