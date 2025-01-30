С 21 по 23 февраля в национальном центре «Россия» в Москве пройдет III Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Об этом сообщили в пресс-службе международной телевизионной сети RT.

«Одно из самых громких событий 2025 года в мире документального кино пройдет 21–23 февраля в национальном центре „Россия“. III Международный фестиваль „RТ.Док: Время наших героев“, посвященный защитникам Родины», — указали в пресс-службе.

Церемония открытия запланирована на 21 февраля, она начнется в 18:00. Гостям покажут премьеру военных документалистов RT Артема Сомова и Ольги Кирий «Остров веры». Зрители также впервые увидят картину военных документалистов Михаила Бурова и Руслана Гусарова «На острие копья». Ленту Михаила Бурова и Юлии Мартовалиевой «Селидово. Преступление без срока давности» тоже первыми увидят гости фестиваля.

Всего в программе более 20 документальных работ известных режиссеров и авторов, среди них Максим Фадеев и Сергей Дебижев. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Ольга Кирий, Александр Сладков, Артем Сомов и Руслан Гусаров.

Впервые на фестивале представят расширенную международную программу, на него приедут документалисты Болгарии, Камеруна, Италии, Сербии и Словакии.