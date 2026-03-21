В Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры

Специалисты в Москве начали промывать элементы дорожно-транспортной инфраструктуры после зимы. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Промываем после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Очищаем дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны», — отметили в пресс-службе.

В работе специалисты задействовали бригады ручной уборки и поливомоечные машины.

В Московской области максимальный уровень снежного покрова зафиксировали на юге региона. Среди лидеров — Коломна, там снега 37 сантиметров, меньше всего снежный покров оказался на метеостанции «Подмосковная» и в городе Клину.