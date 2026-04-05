Ливень накрыл разные районы Москвы
В Москве 5 марта днем начались сильные дожди, наиболее интенсивные осадки — на юго-западе столицы. Небольшой дождь в отдельных районах быстро перерос в ливень, который сопровождается порывистым ветром.
На дорогах и тротуарах образовались глубокие лужи, что осложняет движение. При этом в восточной части города осадки уже прекратились — там установилась ясная погода.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в течение дня в столице ожидаются кратковременные ливни. По его данным, может выпасть до шести–семи литров осадков на квадратный метр, местами возможен дождь с мокрым снегом.
Температура воздуха в городе не поднимается выше +6…+9 градусов.