В Москве потеплеет до +15 градусов 10 мая

В воскресенье, 10 мая, жителей и гостей столицы ждет небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По его словам, в течение дня влияние на синоптическую ситуацию окажет западная периферия антициклона, по которой будет скользить теплый атмосферный фронт.

«В Москве и по области сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха +13…+15 градусов», — рассказал специалист.

Понедельник, 11 мая, будет пасмурным и дождливым. Воздух прогреется до +11…+14 градусов в дневное время.

«На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы +15…+20, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно», — указал Тишковец.

