В Москве потеплеет до +15 градусов 10 мая
В воскресенье, 10 мая, жителей и гостей столицы ждет небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
По его словам, в течение дня влияние на синоптическую ситуацию окажет западная периферия антициклона, по которой будет скользить теплый атмосферный фронт.
«В Москве и по области сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха +13…+15 градусов», — рассказал специалист.
Понедельник, 11 мая, будет пасмурным и дождливым. Воздух прогреется до +11…+14 градусов в дневное время.
«На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы +15…+20, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно», — указал Тишковец.
Ранее москвичам рассказали, когда начнется купальный сезон. Его открытия не стоит ждать раньше конца мая.