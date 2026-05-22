В Москве после реконструкции открыли Ленинградский вокзал

Спустя почти два года после закрытия на реконструкцию в Москве открыли Ленинградский вокзал. Об этом сообщил сайт MSK1.ru .

Столичные власти рассчитывали, что вокзал станет первым транспортным узлом в серии, который обновляли для создания и выпуска Высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Проект предполагал, что на Ленинградском вокзале сделают перепланировку внутренних помещений и незначительно обновят фасад, а также благоустроят привокзальную территорию и построят стеклянный купол для защиты пассажиров от непогоды.

Прямой интеграцией в городскую среду стал путь из вокзала в метро.

Дептранс в марте объявил об изменении на вокзале прохода к поездам дальнего следования и выхода в город.