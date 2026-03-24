Проход к поездам дальнего следования на Ленинградском вокзале изменят 24 марта

Для пассажиров Ленинградского вокзала в Москве со вторника, 24 марта, изменятся проход к поездам дальнего следования и выход в город. Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, это связано с благоустройством территории.

На время работ проход к поездам дальнего следования и «Сапсанам» со стороны проезда Комсомольской площади закроют, а пассажиров направят во временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления.

Проход к павильону организовали со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская». Маршрут оборудовали пандусами для маломобильных пассажиров.

Здание также можно найти по навигационным плакатам и стойкам с маршрутами прохода. Показать путь помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского транспорта и ОАО «РЖД».