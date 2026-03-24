Проход к поездам дальнего следования на Ленинградском вокзале изменят 24 марта
Для пассажиров Ленинградского вокзала в Москве со вторника, 24 марта, изменятся проход к поездам дальнего следования и выход в город. Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, это связано с благоустройством территории.
На время работ проход к поездам дальнего следования и «Сапсанам» со стороны проезда Комсомольской площади закроют, а пассажиров направят во временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления.
Проход к павильону организовали со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская». Маршрут оборудовали пандусами для маломобильных пассажиров.
Здание также можно найти по навигационным плакатам и стойкам с маршрутами прохода. Показать путь помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского транспорта и ОАО «РЖД».
«Пассажирам рекомендуется прибывать на вокзал за один час до отправления поезда. Посадка начинается за 40 минут до отправления», — напомнили в пресс-службе.
Для пассажиров пригородных поездов привычная схема прохода к платформам сохранится без изменений.
В ведомстве добавили, что работы включают подведение и модернизацию инженерных систем — водоснабжения, канализации, электроснабжения и других коммуникаций, проходящих с западной стороны вокзала.
Параллельно на месте начнется благоустройство прилегающих к вокзалу подъездов, обновление парковочного пространства, организация площадок для туристических автобусов и места для разгрузки коммерческого транспорта.